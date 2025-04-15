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Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri olduğu bildiriliyor.

Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 DY 054 plakalı otomobil, Tekin Civaş Bulvarı'nda A.Y. idaresindeki 06 FS 8374 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Y.K, G.K. ve T.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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