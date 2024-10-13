Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Erzincan'da hafif ticari aracın kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücü ve iki yolcu, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Fuat K'nin (51) kullandığı 06 HA 4644 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Bulgurçayırı mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan kar direğine, ardından kayalıklara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile Z.K. (53) ve G.Ç.K'yi (21), yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı.
Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.