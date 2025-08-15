Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 6 Yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisinde, Rıdvan Y'nin kullandığı 34 RP 3463 plakalı otomobil ile Hakan Y. idaresindeki 19 BD 617 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Sare Y, Rukiye Y. ve Sonay Y. hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tek yönlü olarak kapatılan kara yolu, işlemlerin tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
