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Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
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Erzincan'ın Kova köyü mekiinde park halindeki TIR'a çarpan hafif ticari araçta 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

ERZİNCAN'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Refahiye- Erzincan kara yolunun Kova köyü mekiinde meydana geldi. Ramazan Ceylan'nın kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında duran Yusuf Topçul idaresindeki 47 PU 521 plakalı ve 47 KC 320 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Saklık ekiplerinin kontrolünde hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Ceylan ile yanındaki Semiha Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Ahmet Enes Ceylan, Melike Ceylan ve Huri Elif Ceylan ise ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Melike Ceylan da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavi altındaki 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erzincan Güvenlik 3-sayfa trafik Sağlık Güncel Kaza

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