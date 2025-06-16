Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Erzincan'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kırklar Caddesi üzerinde B.Ç. (27) yönetimindeki 24 ACF 358 plakalı hafif ticari araç ile A.T. (24) idaresindeki 24 ABK 024 plakalı motosiklet, Barbaros Mahallesi 460 Sokak mevkisinde dönüş yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü A.T. ile motosiklette yolcu olan N.Ç'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan B.Ç. ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü B.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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