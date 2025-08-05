Erzincan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve AFAD ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Erzincan'da otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

K.T'nin kullandığı 24 DC 959 plakalı otomobil, Üzümlü ilçesi Geyikli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Fadime T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile G.T ve N.T. ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçtakilerin yakınlarının taziyesinden döndüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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