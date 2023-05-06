ERZİNCAN'DA TRAFİK KAZASI 1 ÖLÜ, 3 YARALI

ERZİNCAN'daki Sakaltutan Geçidi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Erzincan-Sivas karayolundaki Sakaltutan Geçidi'nde meydana geldi. Gürsel Altunay'ın kullandığı 61 AEN 773 plakalı kamyonet tipi araç ile Halis Sökmen yönetimindeki 04 AAS 065 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücü Gürsel Altunay olay yerine hayatını kaybederken, diğer sürücü Halis Sökmen ve araçlarda bulunan Mehmet Sökmen ile Tunahan Altunay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.