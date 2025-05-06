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Erzincan'da Trafik Güvenliği Günü Etkinliği Düzenlendi

Erzincan'da Trafik Güvenliği Günü Etkinliği Düzenlendi
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Erzincan'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi. İlgili kurumlar tarafından öğrencilere trafik kuralları ve güvenli sürüş hakkında eğitim verildi.

Erzincan'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen eğitim etkinliğiyle öğrenciler bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince Kızılay Meydanı'nda yapılan etkinlikte, vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte, çocuklara yaya veya araçta yolcuyken nasıl davranmaları gerektiği yönünde eğitim verildi.

Uygulamalı olarak eğitim de verilen çocuklar, akülü ve pedallı arabalarla trafik parkurunda eğlenceli vakit geçirdi.

Trafik ekipleri, öğrencileri simülasyon aracına da bindirerek, olası kaza anında emniyet kemeri olmadan yaşanabilecekleri tecrübe etmelerini sağladı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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