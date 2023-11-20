Erzincan'da Trafik Denetimleri Sonuçlandı

Erzincan Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 810 sürücüye ve 2 bin 683 araç tescil plakasına trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca 29 araç trafikten men edildi ve birçok kontrol gerçekleştirildi.

Erzincan Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik kazalarını önlemek, güvenli seyahat olgusu oluşturabilmek, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla 01-15 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 810 sürücüye ve 2 bin 683 araç tescil plakasına trafik idari para cezası uygulandı.

01-15 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ayrıca 29 araç trafikten men edilerek 5 bin 815 yük taşıyan araç, 818 yolcu taşıyan otobüs ve 322 motosiklet kontrol edildi. 25 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilerek 5 bin 489 emniyet kemeri, 2 bin 916 alkol, 40 okul servisi, bin 814 diğer sürücü ve araç denetiminde kontroller yapıldı. Toplam 17 bin 214 araç denetlendi. - ERZİNCAN