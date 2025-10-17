Erzincan'da Toplu Sera Bölgesi Projesi ile 700 Kişiye İstihdam

Erzincan Valiliği himayesinde hayata geçirilen Toplu Sera Bölgesi Projesi'yle 700 kişiye istihdam, kent ekonomisine yıllık 350 milyon lira katkı sunulması hedefleniyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, modern tarımın gereksinimlerine uygun olarak yürütülen toplu sera kurulumları, altyapı hazırlığı, sağlam sera iskeleti montajı, örtü malzemesi uygulamaları, gelişmiş sulama ve havalandırma sistemleri ile elektrik ve otomasyon altyapı işleri yapımı devam ediyor.

Kentte sebzecilik potansiyelinin artırılacağı projenin 700 kişiye istihdam sağlaması, Erzincan ekonomisine yıllık 350 milyon lira katkı sunması hedefleniyor.

Kurulan seralarda yılın 10 ayında üretimin devam edeceği belirtilen açıklamada, "Bu, sadece bir tarım yatırımı değil, bu, bir gelecek vizyonudur. Can Erzincan'ımıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.