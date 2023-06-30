Erzincan'da Tırın Dorsesine Çarpan Otomobilde 2 Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, tırın dorsesine arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazada, jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.