Erzincan'da tırda 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Erzincan'da bir tırda yapılan aramada, 3 kilo 91 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında B.A'nın kullandığı otomobille irtibatlı olduğu değerlendirilen Z.Ş'nin kullandığı tırı durdurdu.

Tırın çekici kısmında narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, yatak bölümünün alt kısmında 3 parça halinde toplamda 3 kilo 91 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bununla ilgili otomobil sürücüsü ve içerisindeki A.Ş. (17) ile tır sürücüsü ve beraberindeki M.A. (30) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.