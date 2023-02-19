Erzincan'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Erzincan'da otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Erzincan'da otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Özer T'nin (49) kullandığı 24 AAK 688 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde yol kenarına park edilen Osman S. idaresindeki 33 ACP 871 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki T.K (28) ve B.K. (19) yaralandı. Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Erzincan Güncel Haberler

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