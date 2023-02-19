Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Erzincan'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Özer T'nin (49) kullandığı 24 AAK 688 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde yol kenarına park edilen Osman S. idaresindeki 33 ACP 871 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki T.K (28) ve B.K. (19) yaralandı.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Erzincan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title