Tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Erzincan'da tır ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Erzincan'da tır ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Durmuş K'nin (39) kullandığı 42 ALL 63 plakalı tır, Erzincan-Erzurum kara yolu Toroslar mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Muhammet K. (25) idaresindeki 24 EP 502 plakalı traktör ile çarpıştı.
Kazanın etkisi ile her iki araç yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Muhammet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel