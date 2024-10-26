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Erzincan'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Erzincan'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından ölenlerin cenazeleri Kayseri'ye götürüldü, 16 yaşındaki bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ERZİNCAN'da otomobilin TIR'ın altına girdiği kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Kayseri'ye götürüldü.

Kaza, dün 18.00 sıralarında Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisinde meydana geldi. Ahmet Subaşı'nın yönetimindeki SG AS 3850 Almanya plakalı otomobil, Güngör Kahraman yönetimindeki 41 ZB 462 plakalı TIR'ın altına girdi. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki şoför Ahmet Subaşı ile aynı araçtaki Efe Berke Subaşı ve Sümeyye Patat hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İlayda Subaşı (16) kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından alınarak Kayseri'ye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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