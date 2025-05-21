Erzincan'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Erzincan'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Erzincan-Sivas kara yolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mikail T'nin kullandığı 25 AAZ 585 plaka tır, Erzincan- Sivas kara yolunun Heybeli mevkisinde Alirıza U. idaresindeki 24 ACB 594 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ile araçtaki F.U. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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