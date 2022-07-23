ERZİNCAN'DA TIR İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ ERZİNCAN'da refüje çarparak karşı şeride geçen otomobil sürücüsü TIR ile kafa kafaya çarptı. ERZİNCAN'da refüje çarparak karşı şeride geçen otomobil sürücüsü TIR ile kafa kafaya çarptı. Araç sürücüsü Halil Şenkalp olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, saat 12.30 sıralarında Erzincan Yaylabaşı Alsancak Mahallesinde meydana geldi. Halil Şenkalp idaresinde 24 DP 827 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şerite geçti. Otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen ve karşı istikametten gelen 24 AAE 472 palakalı TIR ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Halil Şenkalp'in aracında sıkışarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Şenkalp'in cansız bedeni Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Erzincan Tragger Güncel Haberler

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