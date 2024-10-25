Erzincan'da TIR'a Çarpan Otomobil Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

ERZİNCAN'da TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18: 05 sıralarında Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen SG AS 3850 Almanya plakalı otomobil, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın altına girdi. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, yaralı kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.