Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da TIR'a Çarpan Otomobil Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da TIR'a Çarpan Otomobil Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında TIR'ın altına giren otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ERZİNCAN'da TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18: 05 sıralarında Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen SG AS 3850 Almanya plakalı otomobil, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın altına girdi. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, yaralı kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Otomobil Erzincan Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Güncel Kaza

'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde adı geçen özel hastanelerle ilgili çarpıcı ayrıntı

İddianamede adı geçen özel hastanelerle ilgili çarpıcı ayrıntı

 Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı: Yaralı olmasına rağmen bir an bile pes etmemiş

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı

 Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil

Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil
Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının detaylarını paylaştı! Teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler Real Madrid Barcelona maçında oynayacak mı, El Classico'da kadroda mı? Nilşah Ağaoğlu kimdir? Yavuz Bingöl eşi Nilşah Ağaoğlu kimdir? Icardi hasta mı, neyi var? Mauro Icardi'ye ne oldu, hastalığı ne? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Adana Demirspor Sivasspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) ADS Sivas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Yalı Çapkını neden yok, Yalı Çapkını yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Kızılcık Şerbeti neden yok, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Cuma hangi diziler var? 25 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Gelin Görümce haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? 25 Ekim 100 bin lira kim kazandı? Gelin Görümce bu hafta kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.