Erzincan'da Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Erzincan'da terör örgütü DHKP/C ve TKP/ML'nin propagandasını yaptığı belirtilen 4 şüpheli, emniyetin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Erzincan'da terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DHKP/C ile TKP/ML'nin propagandasını yapan 4 şüpheliyi tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel