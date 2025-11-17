Haberler

Erzincan'da Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 1 Tutuklama

Erzincan'da telefon hatlarıyla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Şüphelilerin, vatandaşlardan 1 milyon 424 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor.

Erzincan'da telefon hatları ile dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, GSM operatöründe hat açma ve kapatma ile telefon değiştirme gibi çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda vatandaşları 1 milyon 424 bin lira dolandırdıkları iddia edilen Ş.B, N.B, Y.E.A. ve Ö.F.Y. gözaltına alındı, adreslerdeki dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Y.E.A ve Ö.F.Y. savcılık ifadelerinin ardından, N.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
