Erzincan'da tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yoğurtlu Barış Mahallesi İnci Sokak'taki tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay sırasında kimsenin bulunmadığı evdeki yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Çıkış sebebi araştırılan yangında ev kullanılamaz hale geldi.