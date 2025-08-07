Erzincan'da Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama

Erzincan'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde "tefecilik" yapmak suretiyle konut dokunulmazlığı ihlali, tehdit ve senedin yağması suçlarından haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonda G.Y, B.Y. ve Ç.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.Y, B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ç.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.