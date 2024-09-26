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Erzincan'da Taşın Sanatını İşleyen Ustalar Aylık 100 Bin Lira Kazanıyor

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Erzincan'da taş duvar ustaları, işçilikleri ile aylık 100 bin lira kazanırken, bu alanda kalifiye eleman bulmanın zor olduğunu belirtiyor. Taşları elle işleyerek sanata dönüştüren ustaların sayısı giderek azalıyor.

Aylık 100 bin lira kazanıyorlar: Onlar taşın sanatkarları

ERZİNCAN - Erzincan'da taşı işleyerek duvar inşa eden taş duvar ustası, aylık 100 bin lira kazanç sağladıklarını belirtirken çalıştıracak elemanın pek bulunmadığına dikkat çekti.

Türkiye'de geçmiş yıllardan bugüne kalelerden konutlara, sosyal alanlardan yollara kadar birçok yapının yapımında taşlar işlenerek adeta sanata dönüştürülüyor. Ancak taşı sanata dönüştüren inşaat sektöründe çalışan ustaların sayıları her geçen gün azalıyor.

Erzincan'da da sayısı yok denecek kadar az olan taş duvar ustaları randevu ile çalışıyor. Yazın Erzincan'da çalışan ustalar kış aylarında ise Muğla'ya giderek taş evler inşa ediyor.

Taşları işleyerek sanata dönüştüren ustalardan Şakir Alkan, ev sahiplerine göre işçilik yaptıklarını belirterek, "Taşları çekiçle işleyip harçla duvar yapıyoruz. Güzel bir işçilik, eser ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

"Biz bu işin sanatkarıyız. Bizden sonra gelenlere de bu işi bırakmayı istiyoruz." diyen Alkan, taş duvar ustasının pek fazla bulunmadığının altını çizdi. Alkan, taş duvar ustalarının günlük 3 bin 500, 4 bin lira, aylık ise yaklaşık 100 bin lira kazanç sağladığını vurguladı.

5 yıldır taş duvar ustalığı yapan Cevdet Akar, "Taşlar makineden geçmediği için biz elle yapıyoruz. Taşı istediğimiz şekle sokuyoruz. Bizim işimiz bu" şeklinde konuştu.

Almanya'da yaşayan, yaz aylarında Erzincan'a gelen gurbetçi Hıdır Yıldız ise Erzincan'da ev yaptırdığını ve bahçesine taş duvar ördürmeyi tercih ettiğini aktardı. Yıldız, taş duvar ustası bulmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

Erzincan'da Taşın Sanatını İşleyen Ustalar Aylık 100 Bin Lira Kazanıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Güncel

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