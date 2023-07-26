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Erzincan'da tarlada patos makinesine ayağını kaptıran çiftçi ağır yaralandı

Güncel Haberler

Erzincan'ın Tercan ilçesinde tarlada hasat yaparken ayağını patos makinesine kaptıran bir çiftçi ağır yaralandı. Yaralı çiftçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmaktadır.

Erzincan'da tarlada patos makinesine ayağını kaptıran çiftçi ağır yaralandı.

Olay, Erzincan'ın Tercan ilçesi Mercan Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada hasat yaparken ayağını patos makinesine kaptıran Ş.A. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaral Ş.A.'yı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erzincan Tercan Güncel Haberler

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