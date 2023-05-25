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Erzincan'da Tarihi Eser Niteliğindeki Altın Kitap Ele Geçirildi

Erzincan'da Tarihi Eser Niteliğindeki Altın Kitap Ele Geçirildi

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Erzincan'da tarihi eser olduğu değerlendiren İbranice yazıları olan 14 sayfadan oluşan 24 ayar altın kitap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 4 kişi yakalandı.

Erzincan'da tarihi eser olduğu değerlendiren İbranice yazıları olan 14 sayfadan oluşan 24 ayar altın kitap ele geçirildi.

Valilik internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi kapsamında yürüttükleri çalışma sonucunda tarihi eser niteliğindeki bir kitabın 4 kişi tarafından satıldığı bilgisi üzerine operasyon yapıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu merkez ilçe ve köylerinde yapılan operasyon kapsamında Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren, 24 ayar saf altından yapılmış, 165 gram ağırlığında ve 14 sayfadan oluşan bir kitap ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

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