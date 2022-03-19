Erzincan'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 kitap ele geçirildi - Haberler

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Erzincan'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 kitap ele geçirildi

AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
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Erzincan'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 kitap ele geçirildi

Erzincan'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 kitap ele geçirildi.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 kitap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser operasyonu düzenledi.

Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 kitabın ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, Erzincan, Kitap, Güncel, Haberler

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