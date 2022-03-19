Erzincan'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 kitap ele geçirildi
AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Erzincan'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 kitap ele geçirildi.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 kitap ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser operasyonu düzenledi.
Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 kitabın ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
AA / Barış Yalçınkaya - Güncel