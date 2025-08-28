Erzincan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Erzincan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
Erzincan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli tarihi eser görünümlü metal objeler ve silahlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tarihi eser kaçakçılığı ve tarihi eser niteliğindeki varlıkların kopyasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler E.B. ile M.E.C'yi gözaltına aldı.

Operasyonda, 8 farklı ebatta tarihi eser görünümünde metal obje, 17 farklı ebatta bıçak ve 9x19 milimetre çapında 61 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
