Erzincan'da Tarihi Dükkanlarda Yangın Çıktı

Erzincan'da Tarihi Dükkanlarda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da Buğday Meydanı'ndaki sıralı dükkanların çatısında çıkan yangın, iş yerlerine zarar verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Erzincan'da tarihi Buğday Meydanı'nda sıralı dükkanların çatısında çıkan yangın iş yerlerine zarar verdi.

Şehir merkezindeki Buğday Meydanı'nda bulunan tek katlı sıralı haldeki iş yerlerinin çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın güçlükle söndürüldü.

Vali Hamza Aydoğdu da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti.

Öte yandan itfaiye ekiplerine Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü TOMA'ları ile Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları da destek verdi

Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

Erzincan Merkez Buğday Meydanı mevkisinde yangın ihbarı alınması üzerine itfaiye, AFAD, sağlık, emniyet, jandarma başta olmak üzere ilgili tüm ekipler olay mahalline sevk edildiği belirtildi.

Yangının yan yana olan işyerlerine sirayet ettiği belirtilen açıklamada, "Bir işyerinde başlayan yangın, işyerinin sağında ve solunda birbirine yapışık durumda olan diğer işyerlerine de sirayet etmiş olup, meydana gelen yangın ekiplerimiz tarafından yapılan yangın söndürme çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Soğutma çalışmalarının ardından hasar tespit çalışmaları gerekli titizlikle yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

Vali Aydoğdu, esnafla görüşüp hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor

Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı

İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret

PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi

Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor! 2 milyarlık kenevir ele geçirildi
Rooney'den Manchester United'a tavsiye: Galatasaray'dan onu alın

Manchester United'a tavsiye verdi: Galatasaray'dan onu al
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu

Eurovision'da kazanan belli oldu! Finale İsrail protestosu damga vurdu
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.