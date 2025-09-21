Haberler

Erzincan'da Takla Atan Otomobilden İki Kişi Kurtarıldı

Erzincan-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada, takla atan otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu, sağlık ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da takla atan otomobilde sıkışan 2 kişi, sağlık ve polis ekiplerince kurtarıldı.

S.S. idaresindeki 51 DK 600 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum kara yolu Gani Efendi Çiftliği mevkisinde takla attı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, sürücü ile yolcuyu sıkıştıkları yerden kurtardı.

Yaralı yolcu Z.S, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
