Erzincan'da Takla Atan Araçta 6 Kişi Yaralandı

Erzincan'da Takla Atan Araçta 6 Kişi Yaralandı
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Erzincan-Sivas kara yolunda Hüseyin T. yönetimindeki hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Erzincan'da yoldan çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Hüseyin T'nin (25) kullandığı 33 ED 201 plakalı hafif ticari araç, Erzincan- Sivas kara yolunun Kova köyü mevkisinde yoldan çıkarak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan sürücü ile E.T (32), Z.T. (30), Ç.T. (9), K.T. (10) ve H.T. (17) ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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