Erzincan'da Takla Atan Araçta 1'i Ağır 4 Yaralı

Erzincan'da Takla Atan Araçta 1'i Ağır 4 Yaralı
Güncelleme:
Erzincan-Gümüşhane kara yolunda Y.Y. idaresindeki hafif ticari araç takla attı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da hafif ticari aracın takla atması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Y.Y. idaresindeki 61 AFR 085 plakalı hafif ticari araç, Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde takla atarak ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Y.Y. (57), M.Y. (59), Y.Y. (6) ve A.D.Y. (3) yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.D.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
