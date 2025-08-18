Erzincan'da Sulama Kanalı Çalışmalarında Ağaç Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Erzincan'da sulama kanalı açma çalışması sırasında devrilen bir ağaç, izleyici konumunda bulunan 75 yaşındaki Rafet B.'nin üzerine düşerek ağır yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan Rafet B., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erzincan'da sulama kanalı açma çalışması sırasında devrilen ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kent merkezine bağlı Ekmekli köyünde sulama kanalı açma çalışması sırasında iş makinesinin yerinden söktüğü ağaç devrildi.
Sulama kanalındaki çalışmaları izleyen Rafet B. (75), üzerine devrilen ağaç nedeniyle ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rafet B, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
