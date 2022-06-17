Erzincan'da su birikintisine düşen iki yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde yağmur sonrası oluşan su birikintisine düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde yağmur sonrası oluşan su birikintisine düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mercan beldesinde tarım işçisi çiftin 2 yaşındaki çocuğu M.G, oynamak için ailesinin yanından ayrıldı.
Bir süre sonra anne ve babası, kaybolduğunu fark etmeleri üzerine M.G'yi çevrede aramaya başladı.
Küçük çocuk su birikintisinde hareketsiz bulundu.
Ailesi tarafından Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Kemal Özdemir - Güncel