Erzincan'da su birikintisine düşen iki yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Erzincan'ın Tercan ilçesinde yağmur sonrası oluşan su birikintisine düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Erzincan'ın Tercan ilçesinde yağmur sonrası oluşan su birikintisine düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Mercan beldesinde tarım işçisi çiftin 2 yaşındaki çocuğu M.G, oynamak için ailesinin yanından ayrıldı. Bir süre sonra anne ve babası, kaybolduğunu fark etmeleri üzerine M.G'yi çevrede aramaya başladı. Küçük çocuk su birikintisinde hareketsiz bulundu. Ailesi tarafından Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Kemal Özdemir - Güncel Erzincan Tercan su Güncel Haberler

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