Erzincan'da stepneye saklanmış uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Erzincan'da yapılan bir operasyonda, stepneye saklanmış 3 kilo 287,55 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Erzincan'da stepneye sakladıkları 3 kilo 287,55 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu uygulama noktasında O.D'nin kullandığı aracı durdurdu.

Narkotik detektör köpeği "Odin"in aracın bagajının alt kısmında bulunan stepneye tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.

Ekipler açtıkları yedek lastik içerisinde 5 parça halinde 3 kilo 287,55 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü ile araçta bulunan D.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.