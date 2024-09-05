Erzincan'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla S.C. ile Ç.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.