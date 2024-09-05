Erzincan'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
Erzincan'da, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla S.C. ve Ç.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla S.C. ile Ç.B'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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