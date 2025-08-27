Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzincan'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mimarsinan Mahallesi 1167 Sokak'ta Ali C. ile Ahmet Çakmak (50) ve Ali D. (41) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Ali C'nin, yanındaki silahla ateş ettiği Ali D. ile Ahmet Çakmak yaralandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Çakmak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ali C. ise özel harekat destekli polis operasyonuyla saklandığı ikamette gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.