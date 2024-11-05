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Erzincan'da Silah Operasyonu: 15 Gözaltı

Erzincan'da Silah Operasyonu: 15 Gözaltı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda, 15 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

ERZİNCAN İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde yapılan çalışmaların ardından belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 200 personelin katıldığı operasyonda adreslerde ele geçirilen silah ve mühimmatlar cephaneliği andırdı. Gözaltına alınan 15 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1 Ak-47 uzun namlulu silah, 146 adet uzun namlulu silah fişeği, 4 adet AK-47 şarjörü, 7 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 287 adet farklı ebat ve çaplarda fişek, 11 adet tabanca şarjörü, 1 yivsiz av tüfeği, 14 adet av tüfeği kartuşu, 1 pompalı tüfek şarjörü, 4 adet muşta, 7 bıçak, 1 satır, 2 kelepçe, 3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen roma dönemine ait altın sikke ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli 15 şüpheli ile ilgili adli tahkikat devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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