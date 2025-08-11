Erzincan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Erzincan'da polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, F.Ü'nün ikametindeki aramada, 9,19 milimetre ebatlarında 98 fişekle 3 uzun namlulu 7,62 ebatlarında fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.