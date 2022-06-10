Şiddetli yağışın zarar verdiği cadde ve sokaklar ekiplerce temizleniyor - Haberler

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Şiddetli yağışın zarar verdiği cadde ve sokaklar ekiplerce temizleniyor

AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
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Erzincan'da şiddetli sağanağın getirdiği kum, çakıl, taş parçaları ve çamur nedeniyle zarar gören cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapılıyor.

Erzincan'da şiddetli sağanağın getirdiği kum, çakıl, taş parçaları ve çamur nedeniyle zarar gören cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapılıyor.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası bazı ev ve ahır ile tarım alanlarını su basması, cadde ve sokakların da yağışın getirdiği taş parçaları, kum ve çakıllar ile çamur nedeniyle zarar görmesi üzerine ekiplerce temizlik çalışması başlatıldı.

Gece başlayıp halen devam eden çalışmalar sırasında iş makinesi desteğindeki ekipler, özellikle Ordu Caddesi ve bazı ara sokaklar ile kaldırımlarda temizlik yapıyor.

Cadde ve sokaklarda biriken rüsubat, iş makineleri ile kamyonlara yüklenip şehir dışına taşınıyor.

Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile su taşkınlarının yaşandığı alanlara giderek yetkililerden bilgi alıp vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

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