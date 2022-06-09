Erzincan'da şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su baskınlarına neden oldu - Haberler

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Erzincan'da şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su baskınlarına neden oldu

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da şiddetli yağış yollar ile bazı evlerde su baskınlarına neden oldu

Erzincan'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar, köy evleri ve ahırlarda su taşkını yaşandı.

Erzincan'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar, köy evleri ve ahırlarda su taşkını yaşandı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu.

Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra merkeze bağlı Kurutilek Mahallesi ile Başpınar köyündeki bazı ev ve ahırlar ile Başpınar köyünün su kanalında taşkın meydana geldi.

Jandarma ve polis ve ekipleri özellikle su birikintilerinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda araç ve yaya geçişine izin vermedi.

DSİ, Belediye ve kamu kurumlarına ait iş makineleri de sel suları nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

AFAD ekiplerinin sevk edildiği taşkın bölgelerinde Erzincan Valisi Mehmet Makas da incelemelerde bulundu.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Başpınar Erzincan su Güncel Haberler

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