Erzincan'da Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

ERZİNCAN'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçlar köklerinden devrildi. Rüzgar sonrası etkili olan sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi.

Erzincan ve çevresinde akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak yağış ve şiddetli rüzgar günlük yaşamı felç etti. Şiddetli rüzgar, Akşemsettin, Fatih, Cumhuriyet ve Barbaros Mahallelerinde ağaçları kökünden sökerken Akşemsettin Mahallesi'nde bazı evlerin çatıları uçtu. Bazı evlerde ve yollarda su baskınları yaşandı. Akşemsettin, Fatih, İzzetpaşa, Barbaros ve Atatürk Mahallelerinde ise yağmurla birlikte caddeler sele döndü, evlerde su baskınları yaşandı. Yağış sebebiyle çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,