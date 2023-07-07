Erzincan'da Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Kırıldı

Erzincan'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağmur, bazı binaların çatısının uçmasına ve ağaç dallarının kırılmasına neden oldu. Geçit Mahallesi ve bazı yol kenarındaki ağaçlar fırtınadan etkilenerek kırıldı, boş çöp kovaları yollara savruldu. Rüzgar nedeniyle Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu ile bazı binaların çatısı uçtu. Okulun çatısından düşen malzemeler bahçe ve basketbol sahasına dağıldı. AFAD, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

Erzincan'da etkili olan şiddetli fırtına bazı binaların çatısının uçmasına ve ağaç dallarının kırılmasına neden oldu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Geçit Mahallesi ile bazı yol kenarındaki ağaçların dalları fırtınadan etkilenerek kırılırken, boş çöp kovaları yollara savruldu.

Rüzgar nedeniyle aynı mahalledeki Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu ile bölgedeki bazı binaların çatısı uçtu.

Okulun çatısından düşen sac ve bazı malzemelerin bir kısmı bahçe ve basketbol sahasına, bir kısmı ise okul dışına düştü.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri okul bahçesine düşen malzemeleri kaldırdı, polis ekipleri de çevre emniyetini aldı.