Erzincan'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Erzincan'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
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Erzincan-Erzurum kara yolunda seyir halindeyken yangın çıkan kumaş ve kozmetik yüklü tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale etmek isteyen sürücü ve çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan kozmetik ve kumaş yüklü tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

İran uyruklu Mahdi A'nın kullandığı 63 AB 373 plakalı kumaş ve kozmetik yüklü tırın dorsesi, Erzincan- Erzurum kara yolunda alev aldı.

Durumu fark eden sürücü araçtan inerek yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yangının kontrolden çıkması üzerine çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik nedeniyle kara yolunu ulaşıma kapattı.

İtfaiye ekipleri ise yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından tırdaki yangını söndürdü.

Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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