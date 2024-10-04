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Erzincan'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Erzincan'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
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Erzincan-Sivas kara yolunda seyir halindeki dorse yüklü tırın balataları alev aldı. Yangına çevredekilerin yardımı ile müdahale edildi ancak itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alana kadar tır kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da balataları alev alan seyir halindeki dorse yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.

Erzincan- Sivas kara yolunun Kantarlar mevkisinde İran uyruklu Hamed Ebrahimigajouti'nin idaresindeki BL-HX-81 plakalı dorse yüklü tırın balatalarında duman çıkmaya başladı.

Sürücü, çekiciyi dorsesinden ayırarak, yangına çevredekilerin yardımı ile müdahale etmeye çalıştı.

Yangının kontrolden çıkması üzerine itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapattı.

İtfaiye ekipleri de yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Tır, yangında kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel

erzincan İtfaiye Sivas

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