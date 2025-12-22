Haberler

Erzincan'da seyir halindeki TIR alev aldı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

Üzümlü ilçesindeki Mertekli Köprüsü yakınlarında, gece saatlerinde seyir halindeki TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför, TIR'ı yolun sağına park etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kara yolunda güvenlik önlemi alındıktan sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında TIR kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
