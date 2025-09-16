Erzincan'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan kamyonet, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hüseyin Y.'nin kullandığı 24 AU 632 plakalı kamyonet, Erzincan-Sivas kara yolu Kemah kavşağında seyir halindeyken aniden alev aldı.

Arkadan gelen araçların durumu fark edip uyarması üzerine sürücü çevredekilerin yardımı ile yangına müdahale etti.

Yangının büyümesi üzerine çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Güvenlik nedeniyle bir süreliğine karayolunun tek şeridini ulaşıma kapatan ekipler, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Ekipler, çalışma sonrası kara yolunu ulaşıma kontrollü bir şekilde açtı.

Sürücü Hüseyin Y. kavşağı çevre yoluna döndükten sonra frenin boşaldığını belirterek, "Bunun üzerine el frenini çekerek aracımı uygun bir yere almaya çalıştım. O esnada arkadan gelen araçlar selektör yaparak beni uyardılar. Aracı durdurduktan sonra aşağı indiğimde yandığını gördüm. Çevredekiler yangın tüpleriyle araçtaki yangını söndürmeye çalıştılar ancak güçleri yetmedi. Bunun üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verdik." dedi.