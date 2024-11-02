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Erzincan'da Savunma Sanayi Yatırımları Çalıştayı Düzenlendi

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Erzincan'da gerçekleştirilen 'Savunma Sanayi Yatırımları Çalıştayı'na katılan yetkililer, teknoloji üretimi ve insan kaynağının önemine vurgu yaptı. Vali Hamza Aydoğdu, dünyadaki gelişmelere ayak uydurulması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de savunma sanayisinde faaliyet yürüten firmaların yöneticilerinin katılımıyla Erzincan'da "Savunma Sanayi Yatırımları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, teknoloji üreterek katma değer sağlanması gerektiğini söyledi.

Dünyayı yöneten şirketlerin son yıllarda kurulduğunu işaret eden Aydoğdu, "Bizim teknoloji üretmemiz, aynı zamanda da çok ciddi katma değeri olan üretimler yapmamız gerekiyor. Artık dünyanın gittiği yer burası. Artık zamanın, mekanın ve sınırların kalktığı, dünyanın artık evimizdeki bir küçük odaya sığdığı bir dünyada yaşadığımızı bir realite olarak öğrenmemiz gerekiyor." dedi.

Aydoğdu, artık büyük büyük binaların, kamyon ve tırlarla ihracatın ile ithalatın bittiği bir dönemde olduğunu belirterek, "Bilindiği üzere bundan 1-2 yıl önce otomobil çipleriyle ilgili bir problem çıktı ve bütün piyasa altüst oldu. Dünyayı yöneten şirketlerin yüzde 50'sinden fazlası son 10 yıl içerisinde kurulmuştur. Eğer bilgiyi katma değere dönüştüremiyorsak ayakta kalma şansımız yok." ifadelerini kullandı.

Bir milletin en büyük zenginliğin insan kaynağı olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bugün biz yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi konuşabiliriz ama bizim en büyük zenginliğimiz insan kaynağı. Kendi gücümüzün mutlaka farkına varmamız gerekiyor. Bunu hamasi bir şekilde söylemiyorum. Bilgi ile donanmış Mevlana'nın 'pergel metaforu' gibi bir ayağı kendi kültüründe, medeniyetinde ve geleneklerinde ama diğer ayağı ile de bütün dünyayı dolaşan, bütün güzellikleri, bilgileri kendi toplumuna, milletine getiren gençlerin sayısını artırmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız anda ülkemiz mutlaka bugünden daha ileri bir noktada olacaktır."

"Bu çalışma, inanın tarihe ve geleceğe not düşecek bir çalışma olacak"

3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı da gelecekte savunma sanayisinin yıldızının daha da parlayacağına değindi.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Tarakcı, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz gündem itibarıyla geleceği şekillendirmek için mevcut durumu ve statüyü en iyi bilen, gelecekte karşılaşılması muhtemel her türlü parametriği dikkate alan bir muhakeme yeteneği gerekiyor. İşte bugün burada kıymetli valimizin üstün girişimleriyle başlattığımız bu çalışma, inanın tarihe ve geleceğe not düşecek bir çalışma olacak. Ölmez sağ kalırsak bunun meyvelerini Türkiye ve vatan olarak toplayacağız. Burada önemli olan şu kıymetli savunma sanayi teşkillerimiz ve gönül veren bilim adamlarımız, biz elimizdeki mevcut yeteneklerle geleceği nasıl şekillendireceğiz ona bakacağız. Geleceği şekillendirmek zordur. Geleceği şekillendirmek için emek lazım, şu anda olduğu gibi birliktelik lazım. Bu konuda Erzincan'ın öncü rol oynaması bizleri güvenlik sebebiyle sevindiriyor. Buradan elde ettiğimiz neticeler umarım ki bütün Türkiye'ye şamil olacak ve gereken adımları atacak."

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Yunus Babacan'ın yaptığı çalıştayda, "Geleceğin muharebe ortamı analizi ve savunma sanayi parametreleri" ile "Savunma sanayi yatırımları açısından Erzincan ilinin potansiyeli ve avantajları" anlatıldı.

Daha sonra da ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ASELSAN, STM ve BİTES savunma kurumu yetkilileri tarafından sunum gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, savunma sanayisinde faaliyet yürüten kurumların yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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