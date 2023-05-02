Erzincan'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Erzincan'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Erzincan'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nejmi Ertan'ın (56) kullandığı 25 ABJ 478 plakalı otomobil, Erzincan- Refahiye kara yolunun Kova köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yunus Emre Karataş - Güncel