Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Muhyettin G'nin kullandığı 06 SN 338 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Atatürk Kent Ormanı mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile Gülseren, Esmanur, Furkan ve Zeynep Berfin G. (7) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA / Barış Yalçınkaya - Güncel Mustafa Kemal Atatürk Erzincan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.