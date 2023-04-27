Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Mustafa Y'nin (64) kullandığı 46 AGC 137 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolunun Kalkancı köprüsü mevkisinde yolun karşı şeridine geçerek şarampole devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile otomobildeki B.Y (48) ve S.E. (4) ambulansla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel